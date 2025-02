La Lega B corre per la Fondazione Meyer: #RunforMeyer #RunforLove

In occasione di San Valentino, la Fondazione Meyer lancia nuovamente la corsa virtuale a coppie #RunforMeyer #RunforLove, in programma dal 14 al 16 febbraio 2025. La Lega B, da tempo al fianco della Fondazione, rinnova il proprio impegno a promuovere l’iniziativa e sensibilizzare il pubblico sul tema della salute dei più piccoli.

L’iniziativa

L’idea è semplice: in coppia, ciascun partecipante corre 4,5 chilometri, per un totale di 9 chilometri. Non importa dove o quando, basta completare la distanza in una delle tre giornate indicate (14, 15 o 16 febbraio). Sono ammessi tutti i tipi di coppia: fidanzati, amici, genitori e figli, nonni e nipoti, o semplicemente persone che vogliono correre per un obiettivo solidale.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 20 di domenica 16 febbraio 2025. È richiesta una donazione minima di 9 euro a persona (18 euro a coppia). Con una donazione di 5 euro aggiuntivi, si potrà ricevere a casa la nuova maglia tecnica #RUNFORMEYER 2025 di colore giallo fluo offerta da Guess Foundation. Tutti i dettagli e la procedura di iscrizione sono disponibili su www.runformeyer.it.

La classifica e le premiazioni

Per entrare nella classifica ufficiale è sufficiente rilevare il tempo impiegato con un qualsiasi dispositivo di tracciamento (es. Garmin, Strava, Adidas Run) e caricare lo screenshot sul sito. Le premiazioni riguarderanno non solo i più veloci, ma anche la “coppia più affiatata” (basata sugli anni di conoscenza), la “coppia più esperta” (somma dell’età dei due partecipanti) e i gruppi più numerosi.

Il sostegno alla Play therapy

Il ricavato dell’evento andrà a supportare la Play therapy della Fondazione Meyer che include varie attività volte a restituire un po’ di serenità ai bambini ricoverati: dalle sedute di Pet therapy con simpatici cagnolini, agli spettacoli dei clown in corsia, fino a momenti di lettura e di musica negli spazi dell’Ospedale. Un modo concreto per donare sorrisi e speranza a chi ne ha più bisogno.

Con #RunforMeyer #RunforLove, sport e solidarietà si uniscono ancora una volta per migliorare la vita di tanti bambini e delle loro famiglie, ribadendo l’importanza di “fare squadra” oltre il campo da gioco.