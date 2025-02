Udinese-Empoli, dominio friulano. D’Aversa: "Risultato pesante"

L’Udinese ha avuto la meglio sull’Empoli con un netto 3-0 al Bluenergy Stadium. Fin dai primi minuti la squadra friulana ha mostrato determinazione e, schierata con un 4-4-2, ha cercato subito di prendere il controllo della partita.

Il primo gol è arrivato al 19’ dopo un’azione in cui, a seguito di un tiro di Atta, Ekkelenkamp ha battuto il portiere Silvestri. Da lì, l’Udinese ha continuato a spingere mentre l’Empoli cercava di reagire, senza però riuscire a trovare la giusta soluzione per pareggiare.

Nel secondo tempo, la squadra di casa ha raddoppiato il vantaggio al 65’. In quell’occasione, dopo un’azione veloce, Ekkelenkamp ha segnato ancora, portando il punteggio a 2-0. La partita si è poi conclusa con il tocco finale al 90’, quando Thauvin, con una bella giocata di testa su cross di Payero, ha siglato il terzo gol.

Una vittoria convincente che ha mostrato come l’Udinese sia riuscita a mantenere il controllo del gioco dall’inizio alla fine, nonostante l’Empoli avesse creato qualche occasione per cambiare le sorti dell’incontro.

“Commentiamo una partita dove il risultato è pesante – ha dichiarato mister D’Aversa a fine gara –ma il punteggio non rispecchia quanto ha detto la gara. Abbiamo avuto diverse occasioni, poi è normale che se non trovi il gol contro una squadra forte come l’Udinese è difficile ottenere un risultato positivo. In generale non posso rimproverare nulla ai ragazzi sotto il punto di vista dell’atteggiamento, dobbiamo solo continuare a lavorare per andare a caccia del risultato. Penso che prestazioni come questa possono portarci all’obiettivo e sono convinto che se continuiamo così riusciremo a raggiungerlo. E lo dico dopo questo 3-0. Adesso dobbiamo restare sul pezzo, lavorare bene in settimana sapendo che domenica ci attende un avversario forte. Torniamo a casa con tanta rabbia che dovremmo trasformare in energia positiva per affrontare la prossima sfida”.

“Il risultato è un po' pesante considerando la prestazione di oggi – ha dichiarato Giuseppe Pezzella al termine della sfida –. Abbiamo avuto occasioni che purtroppo non sono state concretizzate. Complimenti anche all'Udinese che è una squadra fisica e con qualità, ha fatto un'ottima gara ma il risultato forse è un po' troppo largo. Una squadra che si deve salvare non può concedere due ripartenze come avvenuto nei gol dell’Udinese ma la prestazione mi rincuora come lo spirito di sacrificio della squadra. Con questo spirito possiamo arrivare al nostro obiettivo”.