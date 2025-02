Parma, buona la prima di Chivu Bonny e Sohm stendono il Bologna

Dopo oltre 15 anni il Parma batte nel derby il Bologna. Era dal 13 dicembre 2009 quando i crociati in rimonta batterono in rimonta i felsinei che non portavano a casa il derby. L'effetto Chivu ha portato bene ai ducali che hanno piegato la squadra di Italiano con un gol per tempo e che permette di interrompere la crisi di soli due punti nelle ultime sette gare. Il Parma ottiene con spirito di sacrificio e di abnegazione la prima vittoria del 2025 e per la prima volta tra andata e ritorno riesce a non subire gol dalla stessa squadra. L'episodio che sblocca il match arriva al 37' quando Abisso punisce il tocco di mani di Beukema e Bonny spiazza dal dischetto Ravaglia. Il raddoppio che chiude la gara arriva al 79' con il mancino chirurgico di Sohm su suggerimento di Man.