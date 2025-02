Il sigillo di Agyemang fa volare il Novara al Piola

Le sfide degli azzurri in questo campionato si Serie C girone A hanno dimostrato che il Novara è una squadra che ha imparato a soffrire. Si può riassumere in questo modo la gara casalinga contro il Renate, valevole per la 28° giornata, dalla quale il Novara esce con i tre punti ed una posizione di classifica consolidata che, senza i due punti di penalizzazione, vedrebbe la squadra di Gattuso appaiata all’Albinoleffe ad occupare il quarto posto. Nuovo stop per i brianzoli di Foschi che, dopo il successo nel derby contro il Lecco, mettono a referto la settima sconfitta in nove partite in questo girone di ritorno, confermando un’involuzione preoccupante che ha fatto scivolare il Renate dal quinto all’undicesimo posto in graduatoria. Gli azzurri bissano dunque il successo dell’andata - curiosamente finita con lo stesso punteggio con il gol decisivo siglato da Ranieri – in questa terza sfida contro il Renate, la prima delle quali giocata ad agosto in Coppa Italia e terminata 2-2 con il passaggio del turno agguantato dal Novara ai calci di rigore.

Ci pensa Agyemang È una bella cornice di pubblico quella del Piola che conta circa 1800 spettatori, a testimonianza di una tifoseria e di una città che stanno pian piano tornando ad avvicinarsi alla squadra di Gattuso, nonostante il calcio d’inizio alle 17:30 di domenica non sia l’ideale per chi sceglie di recarsi allo stadio. Gattuso deve fare a meno di Ranieri, ancora ai box, ma continua a scegliere il solito e collaudato 3-5-2 con Agyemang tornato al suo ruolo naturale di esterno a sinistra dopo la parentesi offensiva di Crema; in attacco si rivede Da Graca a far coppia con Morosini. Foschi risponde con un 4-2-3-1 in cui Mastromonaco è schierato nel ruolo di terzino destro, ma con licenza di offendere, e Vassallo è chiamato a mettere in campo le proprie doti in fase di impostazione; tocca al solo Plescia mantenere il peso dell’attacco renatese davanti alla folta trequarti. Iniziano forte gli ospiti che già al 5’ cercano il vantaggio con il tiro dalla distanza di Mastromonaco, servito da Kolaj, che finisce alto sulla traversa della porta di Minelli. Risponde immediatamente il Novara con una buona triangolazione tra Morosini e Agyemang che porta quest’ultimo in piena area ad evitare l’intervento di Nobile, perdendo poi il controllo della sfera sul più bello. Ancora Novara al 12’ con Da Graca che recupera palla sulla trequarti, ma è impreciso nel momento di assistere l’inserimento di Basso gettando alle ortiche un’ottima chance. Dopo un tentativo in rovesciata di Morosini a cui Plescia si oppone con il corpo (14’), il Renate mette tanta paura a Minelli ed a tutto il popolo del Piola quando al 16’ Lorenzini libera l’area facendo carambolare la sfera tra i piedi di Vassallo che controlla e lascia partire un tiro dalla strana traiettoria che si infrange sulla traversa suscitando la disperazione del centrocampista ex Monopoli. Il Renate vive la fase migliore del suo primo tempo ed ancora al 21’ cerca di scardinare la difesa azzurra con Ghezzi e Bonetti che dialogano sulla trequarti con quest’ultimo che trova il varco per servire Plescia che di prima calcia di poco a lato, ma a gioco fermo dopo la segnalazione di fuorigioco da parte dell’arbitro Gianquinto della sezione di Parma, chiamato a sostituire Dini inizialmente designato, ma influenzato. Al 26’ Da Graca colpisce di testa su cross dalla sinistra di Agyemang, ma non mette particolare apprensione a Nobile che blocca. Sale la pressione del Novara che non riesce a capitalizzare la buona azione orchestrata da Morosini e Da Graca al 31’ con l’ex Brescia che tenta un cross che non trova nessun compagno quando avrebbe anche potuto tentare la conclusione. Arriviamo al 34’ ed è Lorenzini a lanciare con un lancio profondissimo il contropiede del Novara con Agyemang che - velocissimo - anticipa Auriletto, entra in area sfidando anche Riviera e lascia partire il sinistro ad incrociare che batte Nobile e porta in vantaggio gli azzurri; terzo centro in campionato per l’italo-ghanese arrivato in estate dall’Ancona. Giocano bene ora gli azzurri che costruiscono al 40’ un’altra opportunità con Morosini che serve Basso sulla corsa il cui cross vede Nobile anticipare con le manone Da Graca che avrebbe colpito di testa a botta sicura. Al 45’ Basso spreca l’occasione del raddoppio quando incespica al momento di coordinarsi per il tiro dall’interno dell’area di rigore dopo la spizzata di Morosini su cross del solito Agyemang.

Il Renate non sfonda la resistenza azzurra Non cambiano nulla i due allenatori che confermano i ventidue in campo. Sono gli ospiti ora a dover necessariamente fare la partita nel tentativo di recuperare lo svantaggio e già al 4’ impensieriscono la difesa del Novara con Auriletto che, su punizione dai venticinque metri di Mastromonaco, prova lo stacco di testa senza inquadrare lo specchio della porta. All’8 il Renate prova con rapidità a portare avanti il pallone con la discesa di Bonetti il quale viene fermato dall’intervento di Khailoti che fa piombare la palla nella zona di Plescia che conta i passi ma sbaglia la conclusione a giro concludendo abbondantemente sul fondo. Finisce qui la partita della punta dell’ex Messina che lascia il campo per il giovane De Leo in un doppio cambio al 13’ che porta anche all’ingresso di Bocalon nel tentativo di Foschi di portare uomini e centimetri al servizio della propria manovra offensiva. Il Novara prova ad allenare il ritmo della gara con il gioco che in questa fase è spesso spezzettato dai fischi di Gianquinto, ma è sempre il Renate a condurre le redini del gioco e a costruire una doppia occasione nel giro di un minuto quando al 21’ Donadio rischia l’autorete deviando il cross di Ghezzi in angolo, sugli sviluppi del quale Spedalieri fa la sponda per la testa di Auriletto che conclude centrale favorendo la parata di Minelli. Gattuso decide dunque che è arrivato il momento di cambiare qualcosa ed in pochi minuti getta nella mischia Maressa, Asencio e Ganz, tornato a scalare le gerarchie dell’attacco azzurro dopo il gol vittoria di Crema. Al 32’ è proprio Maressa a lanciare Donadio in campo aperto che arriva quasi sul fondo prima di scaricare in area un cross teso che per poco non viene ribattuto in porta dall’intervento in scivolata di Auriletto; sugli sviluppi del corner battuto da Calcagni, Basso alza troppo la mira. Il Novara subisce le avanzate disperate degli ospiti senza però concedere grandi opportunità alla squadra di Foschi fino al 45’ quando la segnalazione di offside da parte della terna arbitrale toglie importanza alla grande risposta di Minelli sul colpo di testa di De Leo su cross di Vassallo. Sono cinque i minuti di recupero concessi dal fischietto emiliano ed è proprio nell’extratime che si concentrano gli ultimi sforzi del Renate che al 48’ arrivano al tiro con De Leo che dal limite conclude sul fondo. Al 50’ l’ultimo brivido per gli azzurri quando Lorenzini allontana di testa il pallone che finisce nella zona di Calì che batte al volo da fuori area facendo la barba alla traversa della porta di Minelli con tutto il popolo del Piola che tira un sospiro di sollievo tramutatosi in un urlo di gioia pochi secondi dopo al triplice fischio. Settimo risultato utile per il Novara in queste nove partite del girone di ritorno; ora la testa va alla trasferta di Zanica contro l’Albinoleffe, appuntamento fondamentale nel quale gli azzurri potrebbero ulteriormente migliorare la propria classifica, già soddisfacente in una stagione in crescendo.

NOVARA-RENATE 1-0

Rete: 34' Agyemang.

Novara (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lorenzini, Khailoti; Donadio, Basso, Calcagni, Di Munno (22'st Maressa), Agyemang; Morosini (29'st Ganza), Da Graca (29'st Asencio). A disposizione: Negri, Desjardins, Anzolin, Gerardini, Palsson, Gagliardi, Attanasio, Akpa-Chukwu, Cannavaro, Camolese, Valenti. All. Gattuso.

Renate (4-2-3-1): Nobile; Mastromonaco, Spedalieri, Auriletto, Riviera; Vassallo, Esposito (30'st Calì); Kolaj (20'st Di Nolfo), Ghezzi (30'st Siega), Bonetti (13'st Bocalon); Plescia (13'st De Leo). A disposizione: Ombra, Eleuteri, Gardoni, Anghileri, Delcarro, Marchetti, Satriano, Mazzaroppi, Pellizzari. All. Foschi.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Note: Ammoniti Minelli per il Novara, Ghezzi e Spedalieri per il Renate. Spettatori 1797.