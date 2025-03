Dove vedere Milan-Lazio (Serie A 2024-25)

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 20:45 avrà luogo Milan-Lazio, confronto valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2024-’25: la sfida dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano verrà diretta da Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo.

LA SITUAZIONE DEL MILAN

Il Milan è reduce da due K.O. di fila, ambedue esterni ed entrambi per 1-2: quello con il Bologna (nel recupero della nona giornata) si è, infatti, aggiunto a quello di Torino con i granata. I meneghini sono attualmente fuori dai piazzamenti utili per l’accesso alle competizioni confederali e hanno fin qui conseguito quarantuno punti, frutto di undici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, con trentotto reti segnate a fronte delle ventotto incassate.

LA SITUAZIONE DELLA LAZIO

La Lazio proviene dalla sconfitta esterna (con conseguente eliminazione) per 0-2 con l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia, succeduta al deludente pareggio fuori casa per 0-0 di campionato con il Venezia: in questa Serie A 2024-’25 i biancocelesti (in piena corsa per la qualificazione alla Champions League) hanno finora maturato quarantasette punti, risultato di quattordici affermazioni, cinque “X” e sette rovesci, con quarantasette goal fatti e trentaquattro subiti.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

La partita Milan-Lazio verrà trasmessa in diretta in esclusiva in streaming da DAZN: il confronto sarà visibile per mezzo di Smart TV e console (Playstation 4, Playstation 5 o Xbox), attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, tramite il browser del proprio PC oppure su tablet o smartphone mediante l’applicazione di DAZN. Inoltre, gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’apposito abbonamento potranno assistere all’incontro sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky).