Novara FC, mister Gattuso “Quasi perfetti”

Un gran peccato una non vittoria nella partita che ha visto il Novara FC sfidare in trasferta una squadra compatta come l’Albinoleffe. Soddisfatto comunque mister Gattuso si dichiara nel post partita.

Quasi perfetti. “Credo che in campo il Novara abbia fatto meglio degli avversari, abbiamo fatto un’ottima fase difensiva e abbiamo concesso davvero poco, contro una squadra forte e composta da tanti giocatori di qualità. Il comportamento della mia squadra è stato quasi perfetto, dico quasi perché sul gol avremmo potuto difendere meglio ma è anche l’unico errore di tutta la partita. Un errore si può concedere all’avversario, anche se resta un peccato perché nel secondo tempo sembrava di essere in pieno controllo e pensavamo addirittura di vincerla. Alla fine, però, loro hanno pareggiato. Portiamo ugualmente a casa un buon punto importante, meritato e conquistato con grande determinazione e carattere”.

Schierati. “Abbiamo commesso un unico errore, quello di lasciare un giocatore in area di rigore, ma al di là di quello non abbiamo concesso niente altro. Siamo stati bene in campo anche nella ripresa, rispetto magari alla sfida con il Renate dove ci eravamo limitati a difendere. Oggi invece non dico che eravamo padroni del campo ma abbiamo sfoderato personalità e abbiamo gestito al meglio la palla. Dalla panchina non avrei mai detto che alla fine loro avrebbero pareggiato”.

Il rosso di Agyemang. “Al di là di quello che è successo mi sono molto arrabbiato perché non si può subire un’espulsione a un minuto dalla fine, io ero lì e posso assicurare che Agyemang non ha fatto nulla. Spiace perché per noi Agyemang è un giocatore molto importante e mi sono arrabbiato con lui proprio per questo motivo, perdiamo per la prossima partita un pezzo da novanta, un giocatore molto forte ed è per quello che mi sono arrabbiato. A volte i giocatori devono capire anche i momenti della gara e dobbiamo essere più maturi in frangenti di questo tipo”.

Morosini.“Non sappiamo ancora le sue condizioni,vedremo nei prossimi giorni e speriamo sia solo un affaticamento per lui”.

Calore. “Da qui alla fine le partite saranno sempre tutte difficili e, forse, anche più brutte ma anche oggi la squadra ha dato tutto in campo e la testimonianza è data dal fatto che i nostri tifosi ci hanno applaudito con grande calore, questo vuol dire che hanno visto anche loro il massimo impegno da parte della squadra”.