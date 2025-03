Bedin eletto nel Board of Directors dell’European Leagues

Il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin è stato eletto nel Board of Directors dell’European Leagues, l’associazione che riunisce le leghe professionistiche europee.

La nomina, in rappresentanza delle leghe di seconda e terza divisione (Associated Members), è avvenuta durante la 50ª Assemblea Generale organizzata a Francoforte dalla Bundesliga. Nel corso dell’incontro, l’European Leagues ha rinnovato l’intera governance per il quadriennio 2025-2029, eleggendo Claudius Schäfer come nuovo Presidente e Mathieu Moreuil come Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo, oltre a Bedin, Schäfer (Swiss Football League) e Moreuil (Premier League), sarà composto da Javier Tebas (La Liga), Luigi De Siervo (Lega Serie A), Marc Lenz (Deutsche Fußball Liga GmbH), Benjamin Viard (Ligue de Football Professionnel), Jan De Jong (Eredivisie) in rappresentanza delle sei leghe fondatrici, da Lorin Parys (Pro League), Claus Thomsen (Divisionsforeningen), Marcin Animucki (Ekstraklasa), Neil Doncaster (Scottish Professional Football League) e Michal Mertinyak (Unia Lygovich Klubov), in rappresentanza delle altre 25 altre leghe.