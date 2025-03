Aggiornamento in Serie C: Esclusione del Taranto e Nuova Classifica

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha comunicato importanti aggiornamenti riguardanti il Girone C della Serie C annunciando la decisione di escludere il Taranto e rivedere la classifica e il calendario delle prossime giornate. Il provvedimento, contenuto nei Dispositivi/0139/TFNSD-2024-2025 e Dispositivo/0142/TFNSD-2024-2025, ha, come previsione, generato notevoli riflessi all’interno del campionato stesso.

Questo aggiornamento evidenzia come alcune squadre si trovino in posizioni strategiche per puntare alla promozione diretta, ormai una questione a due tra Cerignola e Avellino.

L’aggiornamento del calendario, che va dalla 12ª alla 19ª giornata, sarà fondamentale per definire ulteriormente i vertici e le zone retrocessione.Qui la Classifica di Serie C aggiornata. E qui il Calendario di Serie C.