Novara FC, l'analisi: “Basta un episodio per vincere o perdere”

Primo tempo. “Penso che forse nel primo tempo si sarebbe potuto fare qualcosa in più ma nella ripresa abbiamo fatto quello che dovevamo per cercare di pareggiare la partita. La situazione di classifica delle due squadre è quasi speculare, non penso che la Giana sia stata molto più forte di noi, come valori di squadra ci eguagliamo”.

Secondo tempo. “Loro hanno vinto, noi forse avremmo potuto pareggiarla e se avessimo fatto gol noi per primi si sarebbe anche potuta vincerla. Abbiamo assistito ad una partita dove loro sono stati bravi a sfruttare l’unica occasione che hanno avuto mentre noi nel secondo tempo abbiamo fatto transitare tanti palloni nella loro area di rigore ma ci è sempre mancata la finalizzazione. Dalla panchina ho visto la mia squadra che avrebbe meritato il pareggio per quanto creato nella ripresa, ce lo saremmo meritati anche perché siamo stati spesso nella loro metà campo. Non mi è piaciuta tanto la prima frazione di gara, ma la reazione di squadra c’è stata e i presupposti per pareggiarla c’erano tutti. Questa è la mia impressione, poi me la rivedrò meglio”.

Assenza. “Noi andiamo avanti da mesi con le assenze, non ci siamo mai pianti addosso. Sapevamo che le assenze odierne erano di quelle pesanti ma anche in altre occasioni abbiamo giocato senza alcuni titolari e le nostre prestazioni le abbiamo sempre fatte. Oggi è mancato sicuramente qualcosa nel primo tempo, ci dispiace per il risultato ma guardo alla reazione del secondo tempo che c’è stata”.

Anzolin. “Io ho bisogno di gente che stia bene atleticamente, non posso concedere vantaggi all’avversario sul piano atletico. Anzolin è reduce da un anno in cui non ha giocato, non discuto le qualità perché lui è un ottimo giocatore e non è detto che in una delle prossime partite non possa anche giocare ma si tratta di un discorso prettamente atletico. Lo stesso discorso vale per Asencio, anche lui è lontano dalla miglior condizione fisica. In questo momento tuttavia, non posso impiegarli per far trovare loro la condizione altrimenti si va incontro a quanto successo nel primo tempo contro l’Alcione, con la squadra limitata nei ritmi. Dispiace per Anzolin perché lui è un ragazzo che merita e che si sta allenando bene. Spero al più presto di poterlo utilizzare”.

Ritorni in campo. “Penso che lui possa recuperare integralmente per la sfida con il Vicenza, assieme a lui rientrerà naturalmente anche Agyemang. Morosini invece ancora no”.

Di Munno. “E’ uno di quei giocatori che sto cercando un po’ di forzare, ma anche lui è fuori condizione, non come gli altri ma in questo momento le sue prestazioni non soddisfano del tutto”.

Classifica corta. “Due errori ci sono costati caro. La classifica rimane sempre molto corta, sappiamo che da qui alla fine tutte le partite saranno complicate basta un episodio per vincere o perdere”.

Obiettivo. “Il nostro obiettivo è quello di entrare nei play-off, quello che ci ha chiesto la società. Abbiamo fatto un mercato, vediamo se poi alla fine con questo avremmo migliorato la squadra oppure no, lo dirà il campo come dico sempre, poi tireremo le somme. Noi dobbiamo fare il massimo per entrare nei play-off, se saremo bravissimi come mi auguro, arriveremo al quarto posto, altrimenti se arriveremo al decimo posto saremmo stati ugualmente bravi a centrare il nostro obiettivo anche per il percorso che la squadra sta facendo”