Novara-Giana 0-1, si interrompe la serie azzurra

Si ferma a quattro la serie positiva del Novara che perde in casa uno a zero contro la Giana Erminio, decide una rete di Caferri nel primo tempo, gli azzurri pagano oltremisura le assenze di Agyemang e Morosini e la scarsa vena degli attaccanti messi in campo.

La cronaca Fin dalle prime battute è la Giana a fare la partita, è inevitabile il gol che arriva al 26’, colpo di testa di Stuckler che centra la traversa, tap-in vincente di Caferri per la rete degli ospiti. Ripresa più divertente (non era difficile), al 3’ sinistro di Marotta bloccato da Minelli, al 5’ cross di Donadio per Ganz la cui girata non è precisa, sul successivo corner il colpo di testa di Bertoncini non inquadra la porta, al 18’ grande occasione per il Novara, cross di Donadio per Da Graca anticipato al momento della deviazione vincente, al 23’ il nuovo entrato Asencio calcia alto sulla traversa, al 32’ il destro di Donadio viene respinto con i pugni da Mangiapoco, finisce uno a zero per la formazione di Chiappella che festeggia un successo importante in chiave play-off.

NOVARA-GIANA 0-1

Marcatore: 26’Caferri.

Novara: Minelli, Bertoncini, Di Munno (13’st Maressa), Donadio, Khailoti, Calcagni, Da Graca (28’st Akpa), Ranieri (42’st Leo Virisario), Cannavaro, Ganz (12’st Asencio), Basso (28’st Gerardini). All. Gattuso

Giana: Mangiapoco, Nichetti, Ferri, Montipò (41’st Piazza), Lamesta (37’st Tirelli), Marotta, Stuckler (21’st Ballabio), Caferri, Previtali, Alborghetti, Scaringi. All. Chiappella

Arbitro: Vergaro di Bari.

Note: Ammoniti Donadio e Bertoncini per il Novara, Stuckler e Prevital per la Giana. Spettatori 1893.