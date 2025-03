Benevento, due turni di riposo. Calendario e Classifica aggiornata

La Lega Pro ha aggiornato il calendario delle gare del Campionato di Serie C Now, Stagione Sportiva 2024-2025 in seguito alle Decisioni indicate nel Dispositivo/0143/TFNSD-2024-2025. In questo nuovo assetto, la Turris è stata esclusa dal torneo e il programma delle giornate di ritorno è stato modificato, comprendendo ora dalla 13^ alla 19^ giornata.

Di seguito, i dettagli sugli appuntamenti del Benevento Calcio:

13^ Giornata Domenica 16 marzo 2025 – Riposo per Benevento

14^ Giornata Lunedì 24 marzo 2025, ore 20:30 – Benevento sfida l’AZ Picerno

15^ Giornata Domenica 30 marzo 2025, ore 19:30 – Avellino ospita Benevento

16^ Giornata Domenica 6 aprile 2025 – Riposo per Benevento

17^ Giornata Domenica 13 aprile 2025, ore 19:30 – Audace Cerignola ospita Benevento

18^ Giornata Sabato 19 aprile 2025, ore 18:30 – Benevento affronta il Trapani

19^ Giornata Sabato 26 aprile 2025, ore 16:30 – Giugliano sfida Benevento

Qui la classifica di Serie C girone C aggiornata