Novara FC, occhi sulla prossima.

Vicenza è una piazza calda, difficile e forte. Non ci riesce il Novara FC a mantenere quantomeno un risultato neutro, torna a casa sconfitta ma il tempo dei rimpianti non c’è, bisogna subito preparare la sfida successiva che li vedrà ancora in trasferta contro il Caldiero Terme. Ecco le parole del mister Giacomo Gattuso.

Nessun rimpianto. “Quello che potevamo fare oggi lo abbiamo fatto, abbiamo cercato di rispondere loro colpo su colpo, ci stavamo riuscendo e anche bene, peccato aver preso quel gol a pochi minuti dalla fine. Torniamo purtroppo a casa con una sconfitta, adesso dobbiamo solo riposarci, caricarci e pensare alla prossima che come ho detto in precedenza è ancora più importante di questa”.

Nessun rimorso. “Il dispiacere è solo per il risultato, perché i contenuti della partita dicono che è stata fatta bene per quello che dovevamo fare. Abbiamo difeso bene, lottato e corso, aiutandoci l’un con l’altro. I ragazzi l’hanno interpretata per come doveva essere e soprattutto, per come l’avevamo preparata, ancora una volta non ho nulla da dire alla mia squadra”.

Nessun rimprovero. “Non ho nulla da rimproverare alla mia squadra, i valore del Vicenza non si discute e lo si è visto anche questa sera, sino all’ultimo può contare su qualche risorsa, tra panchina lunga e grande qualità dei loro giocatori, possono stravolgere la squadra con i cambi a disposizione, dando ancora più qualità alla stessa però noi abbiamo retto bene, facendo una buona gara. Chiaramente oggi abbiamo fatto una partita prettamente difensiva ma su questo campo era abbastanza normale che fosse così, per poco non siamo riusciti a portare a casa dei punti, circostanza che ci sarebbe servita per ricaricarci in modo più facile. Fa niente, adesso dobbiamo solo riposare e prepararci per un’altra partita importantissima per noi”.

Reinventarsi. “Oltre a Da Graca nella prossima partita mancherà sempre anche Morosini. Da quando sono a Novara devo spesso inventare e trovare delle soluzioni, il mio percorso purtroppo dice questo ma non si tratta né di un alibi né di una lamentela. Abbiamo pochi giorni a disposizione ma dobbiamo trovare delle soluzioni, soprattutto queste soluzioni devono poi essere quelle giuste”.

Rossi. “Forse questo campo ci porta anche un po’ di sfortuna lo scorso anno ci furono assegnati contro ben tre rigori di cui due discutibili. Oggi è andata in scena un’altra situazione un po’ particolare e strana. Quell’episodio ha portato nervosismo in campo e sugli spalti. Pensiamo alla partita di domenica prossima, che per noi è davvero tanto importante”.

Buonanotte azzurri. “Torneremo a casa a tarda notte, c’è bisogno di recupero più che di allenamento. Ci sarà poi la rifinitura il giorno dopo e poi la partita. Avremo poco tempo per preparaci, ma il discorso vale anche per loro”.