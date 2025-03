Calendario ufficiale playoff e playout di Serie D 2024-2025

Il Dipartimento Interregionale ha annunciato le date per i playoff e i playout della Serie D 2024-2025, chiarendo così il calendario del post-stagione.

Le semifinali dei playoff si giocheranno l’11 maggio 2025 alle 16:00, e le finali una settimana dopo, il 18 maggio 2025 alle 16:00. Queste partite sono fondamentali per determinare quali squadre avranno la possibilità di salire di categoria.

Contemporaneamente, i playout, che decideranno quali squadre eviteranno la retrocessione, si disputeranno l’11 maggio 2025 alle 16:00.

Con queste date, allenatori, squadre e tifosi possono organizzarsi al meglio per affrontare le ultime settimane di campionato, seguendo il regolamento ufficiale già in vigore per entrambe le competizioni.