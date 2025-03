Cittadella-Sassuolo 1-2, un'altra vittoria per i neroverdi

Il Sassuolo vince anche contro il Cittadella e vede la Serie A sempre più vicina. A decidere la gara ci hanno pensato le reti di Samuele Mulattieri al quarto d'ora e Berardi nel finale di tempo. Inutile la rete dei padroni di casa al 90' ad opera di Tronchin.

Le buone notizie per i neroverdi però non finiscono qui, perché lo Spezia terzo in classifica e prima diretta concorrente per la promozione diretta, non va oltre il pari 0-0 sul campo del Cenesa, complice anche un rigore fallito da Lapadula. I punti di vantaggio del Sassuolo sui liguri sono ora 14 a otto giornate del termine.