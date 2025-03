Vicenza-Novara 1-0, l’ex Pro Morra condanna gli azzurri

Il Vicenza non si lascia sfuggire l’opportunità di accorciare sul Padova e supera uno a zero il Novara, un successo sofferto e maturato nel finale grazie ad una rete di Morra. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri che non demeritano ma che continuano a soffrire la sterilità del reparto offensivo ancora a secco.

La cronaca All’8’ Capone serve Morra che testa i riflessi di Minelli che risponde presente, al 14’ ancora il numero uno azzurro con i pugni sventa un destro di Morra, momento negativo per il Novara a metà tempo, Da Graca viene espulso per un fallo lontano dalla palla su un difensore avversario, sul capovolgimento di fronte Minelli salva su Morra. Al 39’ Ronaldo dalla distanza, Minelli in angolo; prima dell’intervallo viene ristabilita la parità numerica, secondo giallo a Capone, entrambe le espulsioni discutibili ma la ripresa si giocherà dieci contro dieci. Al 10’ del secondo tempo il mancino di Cuomo è troppo debole per impensierire Minelli, al 25’ Ronaldo su punizione non inquadra la porta, alla prima conclusione gli ospiti “rischiano” di passare, Confente è bravo su Basso; a dieci minuti dal novantesimo su un cross di De Col si avventa Morra che di testa non lascia scampo a Minelli, nona rete stagionale per l’ex Pro Vercelli che vale il meno due dal Padova.

VICENZA-NOVARA 1-0

Marcatore: 35’st Morra.

Vicenza: Confente, Carraro, Leverbe, Rauti, Ronaldo (26’st Della Latta), Cuomo, Capone, Laezza (26’st De Col), Zonta (18’st Ferrari), Costa, Morra (40’st Talarico). All. Vecchi

Novara: Minelli, Anzolin (10’st Asencio), Gerardini (1’st Basso), Di Munno (25’st Ranieri), Donadio, Khailoti, Calcagni (39’st Akpa), Da Graca, Lorenzini, Cannavaro (39’st Palsson), Agyemang. All. Gattuso

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Note: Ammoniti Capone, Ronaldo, Rauti e Zonta per il Vicenza, Basso, Minelli e Cannavaro per il Novara. Espulsi Da Graca (N) al 26’ del primo tempo, Capone (V) al 42’ del primo tempo.