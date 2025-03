Disastro Novara, mister Gattuso: “Chiedo scusa”

Di difficile digestione la sconfitta di domenica del Novara FC contro il Caldiero Terme. Il mister rilascia poche parole amare per commentare quello che si può riassumere come un vero e proprio disastro.

“Da quando sono qui è stata sicuramente la peggior partita che abbiamo fatto, ci spiace per tutti. Io personalmente chiedo scusa perché non è possibile che la mia squadra possa fornire una prestazione del genere, è inaccettabile. Non può passare ma sono io il responsabile, se la squadra ha giocato in questo modo e l’atteggiamento è stato questo la colpa è mia. Sono io che li alleno, sono io che faccio le scelte e sono sempre io che li metto in campo e do loro le indicazioni. Mi prendo tutte le colpe e le responsabilità”.

“Io le motivazioni continuo ad averle e chi mi vuole seguire mi segue. Sinceramente a me dispiace perché sapete tutti quanto io ci tenga, sono rimasto mezz’ora seduto in panchina perché c’è grande delusione da parte mia. Oggi qualcuno non ha fatto quello che doveva fare: valutazioni più approfondite vanno fatte internamente, non posso dirle qui adesso da parte mia c’è davvero tanta delusione”.

“Abbiamo un buon possesso di palla, arriviamo spesso in area di rigore avversaria ma alla fine ci manca sempre qualcosina per creare azioni da gol. Si tratta di un discorso un po’ più ampio, difficile da spiegare con due parole”.