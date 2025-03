Caldiero Terme-Novara 2-0, prova indecorosa degli azzurri

Terza sconfitta stagionale per il Novara che perde due a zero contro il Caldiero Terme, due rigori sono fatali alla formazione di Gattuso che disputa la peggior partita stagionale e domenica affronterà il Padova senza Calcagni, Da Graca e probabilmente Morosini.

La cronaca Al 18’ disimpegno sbagliato di Lorenzini, i padroni di casa recuperano palla e Fasan viene steso in area da Bertoncini, calcio di rigore che l’ex Scappini trasforma con freddezza. La reazione del Novara è nulla e si va all’intervallo sull’uno a zero per il Caldiero Terme. Al 6’ della ripresa Fasan serve Scappini che grazia gli azzurri, al 18’ si vede finalmente il Novara, Gerardini serve Asensio che in rovesciata impegna Giacomel, poco prima della mezzora il Caldiero rimane in dieci per l’espulsione di Mondini; al 33’ secondo rigore per i veneti, Minelli atterra Fasan, dal dischetto Filiciotto spiazza Minelli. Finale amarissimo, Calcagni viene espulso, il giudice sportivo gli darà quattro giornate.

CALDIERO TERME-NOVARA 2-0

Marcatore: 20’Scappini su rigore, 35’st Filiciotto su rigore.

Caldiero Terme: Giacomel, Gattoni, Filiciotto, Fasan (37’st Caccavo), Pelagatti, Pelamatti, Florio (19’st Mondini), Gobetti, Mazzolo (12’st Gecchele), Scappini (19’st Marras), Cazzadori (37’st Nessi). All. Soave

Novara: Minelli, Bertoncini, Asencio (28’st Akpa), Donadio, Khailoti (17’st Anzolin), Calcagni, Ranieri (17’st Di Munno), Lorenzini, Agyemang (40’st Maressa), Ganz, Basso (17’st Gerardini). All. Gattuso

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Note: Ammoniti Mazzolo e Pelamatti per il Caldiero Terme, Khailoti, Gerardini e Minelli per il Novara. Espulso Mondini al 29’ del secondo tempo e Calcagni al 50’ del secondo tempo.