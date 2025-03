Semifinali di Coppa Italia Dilettanti: il cammino verso la Serie D

Domani pomeriggio si disputeranno le semifinali di ritorno della 58ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, il trofeo che apre le porte alla Serie D. Il primo incontro si giocherà a Rovato, dove alle ore 15 il Comunale “G.B. Maffeis” ospiterà la sfida tra Vertovese e Vivi Altotevere Sansepolcro.

In serata, alle ore 20.30, il “Rubens Fadini” sarà il palcoscenico della seconda sfida, che vede protagoniste Giulianova e Barletta. Come stabilito dal regolamento, in caso di parità di punteggio aggregato dopo le partite di andata e ritorno non saranno previsti tempi supplementari: sarà il rigore a decidere la squadra che si qualificherà per la finale, che si terrà presso il Centro di Formazione Federale “Gino Bozzi” di Firenze, con data da definire.

COPPA ITALIA DILETTANTI - Semifinali ritorno 26 marzo 2025

Rovato Vertovese-Vivi Altotevere Sansepolcro (arbitro: Diella di Vasto; assistenti: Pisani di Nocera Inferiore e Agostino di Roma 1; IV ufficiale: Schmid di Rovereto) *ore 15

Giulianova-Barletta (Volpi di La Spezia; Lattarulo di Treviglio e Caricati di Conegliano; Papagno di Roma 2) *ore 20.30