U.Clodiense-Novara 2-1, azzurri inguardabili, giusta la beffa finale

Il Novara si dimentica in fretta la vittoria contro la capolista Padova e al termine di una prestazione molto negativa perde due a uno sul campo del fanalino di coda Union Clodiense, decide all’ultimo minuto di recupero la rete di Scapin dopo che Biondi aveva risposto alla punizione di Basso. Le tante assenze non possono giustificare una brutta prova, difficile pensare ai play-off a quattro giornate dal termine.

Punizione magica di Basso ma il Novara è lontano parente di quello visto contro il Padova Buon inizio della Union Clodiense, al 4’ veneti vicino al vantaggio, punizione di Firenze e deviazione in acrobazia di Salvi che costringe Minelli ad un intervento non banale, risponde il Novara al 7’, sul sinistro di Gerardini la deviazione di Ganz termina di poco alta. Il match si accende attorno alla mezzora, schema su angolo del Novara, Donadio per Basso che va vicino al gol, rispondono i padroni di casa, la difesa azzurra si addormenta e lascia passare Biondi il cui cross involontario serve Sinani, su di lui Minelli compie un vero e proprio miracolo. Novara in vantaggio al 36’, splendida punizione di Basso che non lascia scampo a Gasparini; finisce uno a zero per il Novara un primo tempo che ha visto gli azzurri spesso in difficoltà, Union Clodiense che reclama per un contatto in area nel finale e che non avrebbe meritato lo svantaggio.

Ripresa da dimenticare, Novara rimontato e battuto E’ sempre un Novara opaco quello della prima parte della ripresa, Minelli salva ancora gli azzurri al 19’ su un colpo di testa di Biondi che sembrava dover terminare in fondo al sacco, al 24’ un tiro-cross di Orfei per poco non beffa Minelli, sul prosieguo dell’azione scheggia la traversa di testa Sinani. Al 27’ si vedono finalmente gli ospiti ma la conclusione di Ganz è da dimenticare, al 40’ Lattanzio al volo fa correre un brivido ai tifosi novaresi arrivati in laguna, al 43’ arriva il meritato della Union Clodiense con Biondi al secondo tentativo batte Minelli. All’ultimo minuto di recupero arriva la beffa per il Novara, la conclusione deviata di Scapin supera Minelli e fa esplodere il pubblico di casa.

UNION CLODIENSE-NOVARA 2-1

Marcatore: 36’Basso (N), 43’st Biondi (U), 51’st Scapin (U).

Union Clodiense: Gasparini, Munaretto (40’st Zigoni), Salvi, Firenze, Manfredonia, Biondi, Orfei (40’st Zigoni), Sinani (25’st Scapin), Lattanzio, Regonesi (33’st Sinn), Chiwisa (33’st Nelli). All. Tedino

Novara: Minelli, Cannavaro, Bertoncini, Khailoti, Donadio, Di Munno, Ranieri, Basso, Agyemang, Gerardini (18’st Anzolin), Ganz. All. Gattuso

Arbitro: Marotta di Sapri.

Note: Corner 8-3. Ammonito Nelli per la Union Clodiense.