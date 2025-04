Il Novara cambia, esonerato Giacomo Gattuso

Una notizia che era nell'aria e che è diventata ufficiale da pochi minuti, Giacomo Gattuso è stato esonerato e non sarà più l'allenatore del Novara.

Fatale al tecnico novarese la sconfitta maturata nel finale contro la Union Clodiense e più in generale un rendimento negativo nell'ultimo periodo fatta eccezione per la vittoria di domenica scorsa contro il Padova; la sensazione è che si sia rotto qualcosa tra il tecnico e la società dopo il mercato invernale, basti pensare che ieri Gattuso abbia effettuato una sola sostituzione nonostante il pessimo rendimento della maggior parte dei giocatori impiegati.

Rimane la grande impresa dell'anno scorso quando Gattuso ha ottenuto una salvezza storica per le difficoltà che ci sono state e per come aveva preso la squadra quando aveva sostituito Buzzegoli.