Il calendario della Fase Finale Play Off e Play Out

Il campionato di Serie C si avvia verso la conclusione e le emozionanti fasi finali, con il calendario che prevede una serie di appuntamenti per tifosi, giocatori e addetti ai lavori. La stagione 2024-2025 è ancora lunga e si concluderà solo dopo le sfide ad alto tasso di adrenalina, sia nella fase di Play Off che in quella di Play Out. Di seguito, uno sguardo dettagliato alle tappe principali.

PLAY OFF

Fase Play Off del Girone La prima fase dei Play Off prevede incontri a eliminazione diretta.

1° Turno – Gara unica: Domenica 4 maggio 2025

2° Turno – Gara unica: Mercoledì 7 maggio 2025

Queste partite saranno decisive per determinare quali squadre accederanno alle fasi successive della competizione.

Fase Play Off Nazionale Passata la fase gironi, si accede a un confronto ancora più serrato, strutturato in due turni a sfide di andata e ritorno:

1° Turno:

Gara di Andata: Domenica 11 maggio 2025

Gara di Ritorno: Mercoledì 14 maggio 2025

2° Turno:

Gara di Andata: Domenica 18 maggio 2025

Gara di Ritorno: Mercoledì 21 maggio 2025

Questi incontri offriranno l'opportunità alle squadre di misurarsi su più fronti, mettendo in gioco non solo la tattica, ma anche la resistenza fisica e mentale.

Final Four Il culmine dei Play Off vedrà protagoniste le semifinali e la finale, strutturate in questo modo:

Semifinali:

Gara di Andata: Domenica 25 maggio 2025

Gara di Ritorno: Mercoledì 28 maggio 2025

Finale:

Gara di Andata: Lunedì 2 giugno 2025

Gara di Ritorno: Sabato 7 giugno 2025

La Final Four rappresenta il momento clou della competizione dove ogni partita può cambiare le sorti del campionato e regalare emozioni uniche agli appassionati.

PLAY OUT

Parallelamente ai Play Off, la lotta per evitare la retrocessione si concretizza con il Play Out, articolato in due incontri:

Gara di Andata: Sabato 10 maggio 2025

Gara di Ritorno: Sabato 17 maggio 2025

Questi match saranno cruciali per le squadre che, pur avendo lottato tutta la stagione, si trovano ora a dover difendere il loro posto in categoria.