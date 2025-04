I “principi” azzurri a Borgomanero

La giornata del 2 aprile 2025 è stata speciale per gli alunni dell’Ic Borgomanero 2 che, concluso il progetto di “Fair-Play: il cartellino azzurro” hanno potuto partecipare al “Progetto scuola”, un’iniziativa promossa dal Novara FC, con lo scopo di promuovere i valori dello sport, rafforzando i legami con le realtà calcistiche del territorio.

Le classi seconde della scuola primaria “V. Alfieri”, “D.Alighieri” e della scuola statale di Maggiora hanno incontrato i calciatori azzurri Leonardo Morosini, Giuseppe Agyemang e Adrian Cannavaro che accompagnati dal responsabile marketing Paolo Esposito e dall’addetto alla comunicazione Matteo Pisoni, presso le scuole dell’Istituto, hanno passato una mattinata con i bambini, rendendoli protagonisti di un piccolo sogno che si avvera: incontrate dei veri calciatori di Lega Pro.

Già prima di entrare a scuola gruppetti di bambini, mentre aspettavano il suono della campanella d’entrata, mormoravano tra di loro condividendo l’emozione di poter incontrare giocatori importanti, “quelli su Sky”, quelli che non so bene chi sono ma “il papà mi ha detto di portare il pallone e farmelo firmare” o “la mamma non lo sa ma nello zaino ho messo la maglietta di Ronaldo da far autografare ”. Tra i piccoli aleggiava ancora qualche dubbio: esistono veramente o sono creature fantasiose?

Con l’avvicinarsi dell’orario concordato nei corridoi della scuola l’agitazione era palpabile e meravigliosa, la dolcezza con cui sono in grado di entusiasmarsi delle piccole anime, mista a curiosità verso un mondo così lontano da loro, da crederlo inverosimile. All’arrivo degli ospiti del Novara FC la trepidazione ha lasciato il posto all’entusiasmo: con gli azzurri, dopo un primo saluto agli alunni, abbiamo visionato un video che li presentava uno ad uno prima di procedere con le chiacchiere e le domande, le mille innumerevoli domande. Siamo poi passati alla distribuzione delle cartoline dei giocatori che loro stessi hanno autografato ad ogni singolo bambino, ricambiando abbracci e saluti che i nuovi piccoli tifosi hanno loro dedicato, ricevendo un regalino personalizzato per ognuno degli ospiti. 120 sorrisi sinceri di bambini gioiosi che hanno arricchito oltre che la loro conoscenza sportiva e una squadra in più da tifare, una verità inossidabile: lo sport unisce tutti, grandi e piccoli, femmine e maschi e che non serve un cavallo per essere principi come dicono nelle favole, basta una dose di gentilezza, umiltà e simpatia come quelle che questi ospiti speciali ci hanno regalato e che nei cuori dei bambini rimarranno impresse per sempre.

Un ringraziamento particolare allo staff del Novara FC , in particolare a Paolo Esposito e Matteo Pisoni, sempre disponibili e professionali, a Guido Leonardi che ci ha regalato il video di presentazione in segno di amicizia ed un grazie speciale ai nostri calciatori Adrian, Giuseppe e Leonardo che con semplicità, spontaneità e tanta tanta pazienza hanno accontentato tutti i bambini e che hanno reso una semplice mattinata scolastica indimenticabile per gli alunni ma anche per le insegnanti.