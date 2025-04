L'Inter scappa sullo 0-2 Il Parma lo agguanta nella ripresa sul pari

Quarto pareggio di fila per il Parma che al Tardini ferma la corsa dell'Inter. La capolista scappa sul doppio vantaggio a fine primo tempo, poi esce fuori l'orgoglio dei crociati che nella ripresa agguantano la squadra nerazzurra. Il vantaggio interista giunge al quarto d'ora con il sinistro di Darmian che sbatte sul palo prima di entrare in rete. Il raddoppio arriva al 45' esatto con Thuram che con un pallonetto beffa Suzuki su assist di Mkhitaryan. Nella ripresa Chivu cambia modulo passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1 e i risultati si vedono. All'ora esatta di gioco Bernabè con una conclusione da fuori insacca la sfera alla sinistra di Sommer. Nove minuti dopo Ondrejka dopo essere andato palla al piede in velocità sfrutta la deviazione di Acerbi che spiazza l'estremo difensore nerazzurro. Al primo minuto di recupero clamorosa la chance capitata a Pellegrino in spaccata su passaggio di Valeri ma mette a lato. Sarebbe stata una rimonta completata clamorosa, ma il punto è da prenderlo da tutto.