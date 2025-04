Novara-Arzignano 1-0, cuore azzurro per la prima di Mascara

Il Novara bagna con una vittoria l’esordio in panchina di Mascara che ha sostituito in settimana Gattuso, gli azzurri con una rete di Donadio superano di misura l’Arzignano e rilanciano la propria candidatura per i play-off. Match che poteva girare al 34’ quando Ranieri è stato ingiustamente espulso ma anche in dieci il Novara trova il vantaggio e controlla la partita salvo un paio di brividi.

Clamorosa espulsione di Ranieri ma gli azzurri terminano la prima frazione in vantaggio Il Novara si fa preferire nelle fasi iniziali della partita con le conclusioni di Basso e Donadio, al 24’ pericoloso l’Arzignano con un esterno di Lunghi che impegna Minelli, al 27’ sinistro di Anzolin che sfiora la traversa. Al 34’ la partita potrebbe cambiare, fallo tattico di Ranieri a centrocampo, tra l’incredulità generale il direttore di gara estrae il cartellino rosso ed espelle il capitano del Novara premiato prima della partita e fresco di rinnovo, la reazione degli azzurri è rabbiosa, al 40’ Da Graca lavora un bel pallone sulla sinistra, entra in area e serve Donadio che batte con una conclusione imparabile Manfrin, prima dell’intervallo clamoroso palo di Bocca che anticipa Agyemang ma trova sulla sua strada il legno.

Il Novara controlla, solo un paio di brividi La ripresa vede come da logica l’Arzignano a fare la partita ma i padroni di casa non corrono rischi particolari, al 14’ Lakti calcia sull’esterno della rete, al 19’ Jallow di testa conclude debolmente tra le braccia di Minelli, attorno alla mezzora break di Maressa appena entrato, fallo da ultimo uomo di Shiba e rosso diretto, non ha esito la punizione dal limite di Basso. Proprio al novantesimo l’Arzignano ha l’occasione per il pareggio, il calcio d’angolo battuto dalla sinistra attraversa tutta l’area di rigore e si spegne sul fondo.

NOVARA-ARZIGNANO 1-0

Marcatore: 40’Donadio.

Novara: Minelli; Bertoncini, Anzolin (23’st Maressa), Di Munno, Donadio, Khailoti, Da Graca (23’st Asencio), Ranieri, Cannavaro (16’st Lorenzini), Agyemang, Basso. All. Mascara

Arzignano: Manfrin, Rossoni (15’st Cariolato), Bordo, Lakti (15’st Mattioli), Lunghi (27’st Menabò), Shiba, Barba, Jallow, Barnardi, Boccia (15’st Fofana). All. Bianchini

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Note: Corner 1-5. Ammoniti nessuno per il Novara, Bordo e Barba per l’Arzignano. Espulsi Ranieri al 34’ del primo tempo e Shiba al 31’ del secondo tempo. Spettatori 1932.