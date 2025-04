Empoli-Cagliari 0-0: pari al Castellani. Corsi "Dispiace per i fischi"

Termina a reti inviolate il match tra Empoli e Cagliari, andato in scena al Carlo Castellani. Una gara equilibrata ma vivace, dove le occasioni non sono mancate, soprattutto per i padroni di casa.

Gli uomini di D’Aversa partono con maggiore intensità e sfiorano il vantaggio nella prima metà di gara: al 20’, Kouamè serve Sambia che mette dentro per Henderson, il cui tiro di prima viene deviato in angolo. Poco dopo, lo stesso scozzese prova a sorprendere Caprile direttamente da corner, ma il portiere rossoblù riesce a smanacciare e salvare.

Nella ripresa, il Cagliari si rende pericoloso con una punizione di Viola, che lambisce l’esterno della rete. L’Empoli risponde con una punizione potente di Sambia fuori di poco e una conclusione insidiosa di Cacace, neutralizzata ancora da Caprile.

Girandola di cambi nel secondo tempo: per gli ospiti entrano Coman, Gaetano, Pavoletti e Deiola; D’Aversa inserisce Ebuehi, al rientro dopo un anno, e Colombo. Nel finale, le due squadre si allungano ma non trovano il guizzo decisivo.

Lo 0-0 finale rispecchia una sfida intensa ma senza reti, che lascia entrambe le squadre con un punto in tasca e qualche rimpianto.

“Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata – ha dichiarato il presidente azzurro Fabrizio Corsi – ed è una cosa anomala per Empoli. Mi dispiace per i giocatori, devo tutelarli e metterli nelle condizioni per osare il meglio. La squadra sta dando tutto ciò che è nelle proprie possibilità, non c'è giocatore che non lo ha fatto. Veniamo da una serie di gare dove ai punti dovevamo aver vinto ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sono amareggiato perché l'ambiente di Empoli dovrebbe essere un'arma in più per accompagnare i nostri ragazzi. Dovremmo accompagnare la squadra col solito entusiasmo, con pazienza ed equilibrio. Affrontiamo avversari che fanno investimenti importanti, noi facciamo il nostro meglio e proveremo a farcela anche quest'anno. L'Empoli è ampiamente presente lotta per la salvezza, mi aspetto il recupero di alcuni giocatori e credo che potrebbero dire la nostra tutto bene. La Coppa Italia? Abbiamo raggiunto la semifinale facendo giocare tanti giovani, rendendosi conto durante il percorso del loro valore. Inoltre ci siamo tolti tutti molte soddisfazioni in un'annata non semplice come questa. In molti ci vedono come un modello. E credo che il modello si difende incoraggiando i ragazzi e con un atteggiamento maturo ed equilibrato da parte di tutti”.