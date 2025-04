Gozzano-Imperia 3-2, play-off vicini per i novaresi

Due volte in svantaggio il Gozzano supera tre a due l’Imperia e si candida ad una posizione play-off, un successo sofferto per i novaresi che confermano il momento positivo, nel girone di ritorno il Gozzano assieme alla Novaromentin è la formazione che ha fatto più punti, ora il distacco di due punti da Varese e Ligorna è recuperabile anche considerando il fatto che quest’ultimi devono ancora riposare. Si fa complicata invece la situazione dell’Imperia che dovrà affrontare Bra e gli scontri diretti contro Cairese e Vogherese prima di riposare nell’ultimo turno, ci vogliono ancora dei punti per evitare i play-out. Quinta sconfitta consecutiva per l’Imperia, sei k.o nelle ultime sette per una squadra che forse ha alzato troppo presto il piede dall’acceleratore.

La cronaca La prima conclusione è di Carollo al 15’ con un destro che termina a fil di palo, risponde l’Imperia al 18’ con Fatnassi che non inquadra la porta, al 21’ Carollo calcia alto sulla traversa dal limite dell’area, al 27’ l’Imperia passa in vantaggio, Scalzi serve Szerdi che colpisce malissimo ma la traiettoria supera Aiolfi e finisce all’angolo alto, uno a zero per i liguri. Al 35’ Gozzano vicino al pareggio, Hoxha dal limite dell’area impegna Santarelli in angolo, al 43’ Sangiorgio serve Italiano in profondità, da dimenticare la conclusione da posizione decentrata del difensore gozzanese.

Il Gozzano parte forte nella ripresa, al 9’ Pennati risolve una mischia in area dopo un tentativo di rovesciata di Ori, al 15’ tornano in vantaggio i liguri, Fatnassi serve Scalzi che in posizione dubbia batte Aiolfi, il due a uno dura pochi minuti, Lischetti riporta la situazione in parità, doppia cifra di reti per l’attaccante (sarebbero undici ma la rete contro l’Albenga è annullata per il ritiro dei liguri). Al 40’ ripartenza dell’Imperia, Graziani serve Totaro che calcia troppo debolmente per impensierire Aiolfi, dal potenziale due a tre al vantaggio dei novaresi passano un paio di minuti, azione insistita di Pavesi che serve Gemelli che beffa la difesa avversaria e scavalca senza problemi Santarelli, finale con l’Imperia che ci prova in tutti i modi, per poco Aiolfi non combina un pasticcio su una conclusione di Graziani ma il risultato non cambia più.

GOZZANO-IMPERIA 3-2

Marcatori: 27’Szerdi (I), 9’st Pennati (G), 15’st Scalzi (I), 20’st Lischetti (G), 43’st Gemelli (G).

Gozzano: Aiolfi, Bianchi (18’Gemelli), Pennati, Lischetti, Sangiorgio, Ori (37’st Pavesi), Hoxha (21’st Di Giovanni), Carollo (28’st Areco), Italiano, Monteleone, Dalmasso. All.Lunardon

Imperia: Santarelli, Comotto (16’st Osagie), De Simone V. (40’st Morra), De Simone L., Scarrone, Gandolfo, Scalzi, Graziani G., Szerdi (30’st Totaro), Fatnassi (30’st Santonocito), Graziani T. (37’st Minei). All. Buttu

Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore.

Note: Spettatori 150ca.