Modena-Sassuolo 1-3, manca 1 punto per la promozione in Serie A

Il Sassuolo vince 3-1 il derby contro il Modena allo stadio Alberto Braglia e ora manca solo la matematica per certificare il ritorno nella massima della Serie.

Neroverdi avanti nel primo tempo grazie al gol al 36' di Domenico Berardi abile ad approfittare di un errore di Palumbo in fase di costruzione dal basso. La reazione gialloblu però non si fa attendere: al 44' Gliozzi serve Caso che innesca Di Pardo ma la sua conclusione viene deviata in angolo da un ottimo intervento di Moldovan.

Nella ripresa i padroni di casa alzano i giri del motore e trovano il meritato gol del pari al 60' grazie ad un gran tiro di Santoro da fuori area. Il pareggio però dura poco, appena 4 minuti dopo ci pensa a Laurientè a riportare avanti la formazione neroverde. Ad un quarto d'ora dal termine arriva la terza rete neroverde che chiude la partita grazie al gol di Moro su assist di Iannoni. Al 90' viene annullato una rete al Modena a Zaro per un fallo su Muharemovic.

Grazie a questa vittoria il Sassuolo chiude definitivamente i conti per la promozione diretta, che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi in caso di mancata vittoria dello Spezia sul campo del Mantova. Altrimenti bisognerà aspettare il prossimo turno.