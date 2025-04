Il Sassuolo è aritmeticamente promosso in Serie A grazie al pareggio dello Spezia contro il Mantova per 2-2. Dopo aver vinto ieri 3-1 nel derby contro il Modena, i neroverdi hanno 16 punti di vantaggio sullo Spezia terzo in classifica con cinque giornate dal termine.

Una cavalcata trionfale che ha riportato la squadra emiliana nella massima serie dopo appena un anno di purgatorio.