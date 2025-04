Torneo delle Regioni, conclusi i quarti: spettacolo ed emozioni

Il Torneo delle Regioni 2025 è entrato nel vivo con la conclusione dei quarti di finale, disputati oggi in diverse sedi della provincia di Messina. Per la prima volta nella sua storia, la prestigiosa manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti si svolge in Sicilia, con Taormina protagonista non solo sul piano sportivo ma anche istituzionale.

Nella splendida cornice della Sala Consiliare del Comune, ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della fase finale del torneo, alla presenza del sindaco di Taormina Cateno De Luca, dell’assessore allo sport Mario Quattrocchi, del presidente della LND Giancarlo Abete e del presidente del CR Sicilia Sandro Morgana.

«Questa impresa l’abbiamo vinta – ha dichiarato De Luca – ed è un’occasione importante per Taormina, che si candida ad accogliere nuovi eventi sportivi. Il completamento del nostro campo è motivo di orgoglio». Sulla stessa linea l’assessore Quattrocchi: «Taormina sarà vetrina nazionale per lo sport giovanile: turismo e sport vanno di pari passo».

Soddisfazione anche da parte di Morgana: «Ha vinto lo sport. Il modello organizzativo funziona e l’entusiasmo è palpabile. Ai quarti ho visto passione, qualità e rispetto». Il presidente Abete ha sottolineato: «Questo è il torneo più importante della LND. La Sicilia ha risposto con calore, e il livello cresce di gara in gara. È una festa dei giovani, del calcio e dello sport».

I risultati dei quarti di finale

UNDER 15

Emilia Romagna – Veneto 2-1

Piemonte V.A. – Calabria 4-1

Lombardia – Lazio 0-4

Marche – Liguria 3-0

UNDER 17

Friuli V.G. – Lombardia 3-5

Liguria – Veneto 2-0

Piemonte V.A. – Emilia Romagna 0-2

Lazio – Puglia 1-0

UNDER 19

Puglia – Toscana 0-1

Lombardia – Trento 2-1

Friuli V.G. – Campania 3-0

Piemonte V.A. – Sicilia 2-1

La competizione si avvia ora verso le semifinali che decreteranno le squadre finaliste pronte a contendersi il titolo.