Morte di Papa Francesco, sospesi tutti i campionati

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di sospendere tutte le competizioni previste per oggi, lunedì 21 aprile 2025, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina all'età di 88 anni. La decisione, condivisa con tutte le componenti federali, riguarda l’intero panorama calcistico nazionale: dalla Serie A fino ai campionati dilettantistici.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso il cordoglio del mondo del calcio italiano con parole di profonda commozione: “Il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di Papa Francesco. Con la sua testimonianza di umiltà, vicinanza agli ultimi e amore per lo sport, ha lasciato un segno indelebile anche nel cuore di tanti appassionati di calcio.”

Il pontefice, grande amante del calcio e noto tifoso del San Lorenzo, ha più volte sottolineato il valore educativo e sociale dello sport. Durante il suo pontificato, ha incontrato delegazioni di calciatori, dirigenti e giovani atleti, promuovendo un’idea di sport fondato sul rispetto, sull’inclusione e sulla fratellanza.

In un momento così delicato, il calcio italiano si unisce in silenzio e riflessione, rendendo omaggio a una figura che ha rappresentato un punto di riferimento spirituale e umano per milioni di persone in tutto il mondo.