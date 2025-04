Inter-Milan (Coppa Italia): dove vederla e probabili formazioni

Questa sera alle ore 21:00 avrà luogo Inter-Milan, gara valevole quale prima semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-’25: la sfida dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano verrà diretta da Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1.

LA SITUAZIONE DELL’INTER

L’Inter proviene dalla sconfitta esterna per 0-1 di campionato con il Bologna: i nerazzurri (agganciati in vetta alla classifica dal Napoli, il giorno precedente impostosi per 1-0 a domicilio sul Monza) hanno fin qui maturato settantuno punti, risultato di ventuno vittorie, otto pareggi e quattro rovesci, con settantadue reti segnate a fronte delle trentadue incassate. Per quanto riguarda la Coppa Italia, gli uomini di Simone Inzaghi hanno eliminato l’Udinese negli ottavi di finale e la Lazio nei quarti di finale.

LA SITUAZIONE DEL MILAN

Il Milan è reduce dal K.O. interno per 0-1 di campionato con l’Atalanta, “scivolone” che ha ulteriormente complicato la già difficile situazione dei rossoneri, attualmente noni in graduatoria a quota cinquantuno punti frutto di quattordici vittorie, nove “X” e dieci K.O., con cinquantuno goal fatti e trentotto subiti: l’accesso dei ragazzi di Sérgio Conceição alle Coppe Europee è (salvo colpi di scena) dunque legato alla conquista della Coppa Italia. Per quanto riguarda questa competizione, il Milan ha eliminato il Sassuolo negli ottavi di finale e la Roma nei quarti di finale.

IL CONFRONTO D’ANDATA

La gara d’andata, disputatasi lo scorso 2 aprile, si è conclusa in parità: 1-1, con i rossoneri passati a condurre al 47’ con un “guizzo” di Abraham e la risposta nerazzurra al 67’ con Çalhanoğlu.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

La partita Inter-Milan verrà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset: in TV sull’emittente Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre), in streaming su sito internet di Sport Mediaset e mediante la piattaforma Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): J. Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martínez, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Abraham, Leão. Allenatore: Sérgio Conceição.

Giuseppe Livraghi