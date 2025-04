Parma, ci pensa Pellegrino a piegare la Juventus dopo 10 anni

Dopo dieci anni il Parma torna a battere la Juventus. La decide ancora una volta un argentino. Pellegrino dopo Josè Mauri. Quell'11 aprile 2015 la squadra crociata ultima in classifica piegò la formazione bianconera già campione d'Italia. Ma il successo dell'odierno pomeriggio ha un peso più importante in chiave salvezza. I ducali, con il terzo centro in campionato del centravanti al primo minuto di recupero della prima frazione di testa su cross di Valeri, sono volati a +6 sulla zona retrocessione e bloccato la corsa degli juventini che per la prima volta perdono sotto la gestione Tudor. Per la prima volta il Parma chiude due gare di fila senza subire gol e Chivu a domicilio ha già fatto meglio di Pecchia (8 punti in 4 gare contro i 12 conquistati in 13 partite dal suo precedessore). A cinque giornate dalla fine il discorso salvezza diventa più appetibile, ma guai ad illudersi. La strada è ancora lunga con un calendario ancora probante.