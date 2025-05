Play Off Serie C: stasera in campo per l’ultimo round fase a gironi

La corsa verso la promozione in Serie B entra nel vivo con il secondo e ultimo turno della fase a gironi dei Play Off di Serie C NOW 2024-25. Sei sfide in programma questa sera, tutte alle ore 20, con dodici squadre a caccia del pass per il playoff nazionale e il sorteggio di domani, mercoledì 8 maggio, alle 12:30. A estrarre le sfidanti sarà Fabio Pecchia, ex tecnico e calciatore con un passato importante proprio in Serie C.

Scendono in campo per la prima volta in questa fase Albinoleffe, Pescara e Crotone, che raggiungono le nove formazioni qualificate dopo il primo turno. Anche in questo round si giocherà solo nei tempi regolamentari: in caso di parità accederà al turno successivo la squadra meglio classificata nella stagione regolare.

Il programma di mercoledì 7 maggio – Ore 20

Girone A Albinoleffe - Atalanta U23, Renate - Giana Erminio

Girone B Pescara - Pianese, Arezzo - Vis Pesaro

Girone C Crotone - Juventus NG, Catania - Potenza