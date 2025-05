Milan-Bologna, dove vederla e le probabili formazioni

Questa sera alle ore 20:45 avrà luogo Milan-Bologna, confronto valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-’25: la sfida dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano verrà diretta da Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli. Le due squadre si affronteranno nuovamente il prossimo 14 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, in un confronto ben più importante: la finale di Coppa Italia.

LA SITUAZIONE DEL MILAN

Il Milan è reduce dal successo esterno per 2-1 con il Genoa. La Serie A 2024-’25 vede i meneghini attualmente noni in classifica (dunque fuori dai piazzamenti utili per l’accesso alle Coppe Europee), a quota cinquantasette punti frutto di sedici affermazioni, nove pareggi e dieci sconfitte, con cinquantacinque reti realizzate a fronte delle trentanove incassate.

LA SITUAZIONE DEL BOLOGNA

Il Bologna proviene dal pareggio interno per 1-1 con la Juventus: in piena corsa per l’accesso alla prossima edizione della Champions League, gli emiliani hanno finora maturato sessantadue punti, risultato di sedici affermazioni, quattordici “X” e cinque K.O., con cinquantatré goal fatti e trentotto subiti.

IL CONFRONTO D’ANDATA

La gara d’andata, disputatasi lo scorso 27 febbraio e valevole per la nona giornata, vide i felsinei imporsi per 2-1 grazie alle reti di Castro al 48’ e di Ndoye all’82’, a ribaltare il provvisorio vantaggio meneghino realizzato da Leão al 43’.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

La partita Milan-Bologna verrà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky. Per quanto riguarda DAZN, il confronto sarà visibile per mezzo di Smart TV e console (Playstation 4, Playstation 5 o Xbox), attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, tramite il browser del proprio PC oppure su tablet o smartphone mediante l’apposita applicazione di DAZN. Relativamente a Sky, la gara andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251 (251), nonché in streaming su tablet o smartphone mediante le applicazioni SkyGo e Now.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-BOLOGNA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernández; Pulisic, Félix; Giménez. Allenatore: Sérgio Conceição.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Domínguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.