Serie D, domenica le semifinali di ritorno per la finale Scudetto

Ci siamo quasi: ancora 90 minuti – più eventuali rigori – e conosceremo le due finaliste che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia Serie D per la stagione 2024/2025.

Domenica 1° giugno alle ore 16:00 si disputano le gare di ritorno delle semifinali:

Bra-Livorno (arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano)

Ospitaletto-Siracusa (arbitro: Giacomo Rossini di Torino)

All’andata il Livorno ha superato il Bra per 2-1, mentre il Siracusa ha vinto 3-2 sull’Ospitaletto.

Accede alla finale la squadra che, al termine del doppio confronto, avrà ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità si terrà conto della differenza reti; i gol segnati in trasferta non valgono doppio. Se la parità persiste, si andrà ai calci di rigore.

Dopo le semifinali, il Dipartimento Interregionale comunicherà la formula della finale Scudetto: gara unica sabato 8 giugno, oppure doppia sfida l’8 e l’11 giugno.