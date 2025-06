Coppa Italia 2025/26, si parte il 9 e 10 agosto

Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, si riparte con il turno preliminare in programma dal 9 al 10 agosto, anticamera dei Trentaduesimi di finale. Quattro sfide accese tra piazze calde e rivalità storiche, per un primo assaggio di calcio vero, dopo le settimane di ritiro e amichevoli.

A inaugurare la competizione sarà Virtus Entella-Ternana, in programma sabato 9 agosto alle 20:30, match che promette subito scintille: da un lato la fame dei liguri, dall’altro l’orgoglio rossoverde. Il giorno dopo, domenica 10, spazio a tre sfide di fuoco: Padova-LR Vicenza (19:30) è un derby che trascende la categoria, mentre Avellino-Audace Cerignola (20:30) mette di fronte due squadre in cerca di gloria. Alla stessa ora, in riva all’Adriatico, Pescara-Rimini sarà una sfida tra tradizione e ambizione.

I trentaduesimi di finale, in calendario dal 15 al 18 agosto, vedranno l’ingresso in scena delle formazioni di Serie A e B non teste di serie. Tanti i match interessanti, con alcune neopromosse che cercheranno subito l'impresa. Apre il programma Empoli-Reggiana (venerdì 15, ore 18.00), mentre in serata riflettori su Lecce-Juve Stabia (20.45) e su Genoa contro la vincente del derby veneto Padova/LR Vicenza (21.15).

Il giorno dopo toccherà tra gli altri al Cagliari, che attenderà la vincente di Entella-Ternana, e alla Cremonese, impegnata contro il sempre insidioso Palermo. Domenica 17 sarà la volta di Milan-Bari, sfida dal sapore d’altri tempi (ore 21.15 a San Siro), mentre il Torino, lunedì sera, chiuderà il quadro contro il Modena.

Nel mezzo, tanti incroci affascinanti: Udinese-Carrarese, Verona contro la vincente di Avellino-Cerignola, e un interessante Spezia-Sampdoria, derby ligure che vale più di un semplice passaggio del turno.

La Coppa Italia riparte con il suo fascino unico: scontri diretti, sorprese dietro l’angolo e la promessa – sempre viva – che anche una piccola può scrivere una grande storia. Il quadro completo qui.