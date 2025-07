Verso la Serie BKT 2025/2026, il calendario il 30 luglio

Nel Consiglio Direttivo della Lega Serie B svoltosi ieri pomeriggio a Milano, il Presidente Paolo Bedin ha tracciato le linee guida per la stagione 2025/2026, affrontando temi chiave come la riorganizzazione interna, la pianificazione economico-finanziaria, i diritti audiovisivi, i nuovi partner commerciali e i rapporti con le altre Leghe.

Bedin ha illustrato il progetto di rinnovamento della struttura operativa di Lega B, finalizzato a migliorare efficienza e trasparenza nella gestione quotidiana. Al centro del piano anche una revisione dei budget e delle politiche di ricavo, con un’attenzione particolare a sponsorizzazioni e investimenti a lungo termine.

Sul fronte dei media, il Consiglio ha confermato l’impegno a valorizzare ulteriormente la visibilità della Serie BKT, puntando su nuovi accordi per i diritti audiovisivi in Italia e all’estero. Contestualmente, sono state presentate le prime proposte di collaborazione con brand nazionali e internazionali, in linea con la crescita del “Campionato degli Italiani”.

Un altro punto all’ordine del giorno ha riguardato il dialogo con Lega Serie A e Lega Pro, per armonizzare calendari, format e regolamenti. L’obiettivo è rafforzare la centralità del movimento cadetto all’interno del panorama calcistico nazionale, migliorando le sinergie e le iniziative comuni.

Il Consiglio ha ufficializzato la data di presentazione del calendario: mercoledì 30 luglio, alle ore 19, nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. Ospitato da Mantova 1911 in collaborazione con il Comune, l’evento vedrà la partecipazione di tutti i club di Serie BKT, assieme a ospiti istituzionali e personalità del mondo sportivo, e sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie B.

Questa kermesse conferma la volontà della LNPB di valorizzare i territori che ospitano le sue società, mettendo in luce luoghi simbolo e facendone vetrina per l’intero movimento. Con il planning organizzativo già definito, l’Assemblea della Lega sarà chiamata a ratificare le scelte per dare avvio a una stagione che si annuncia densa di sfide e innovazioni.