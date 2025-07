Pro Vercelli, i convocati per la preparazione estiva

Sono 25 i giocatori convocati da mister Santoni per la preparazione estiva che svolgerà la Pro Vercelli, le bianche casacche saranno nelle prime settimane al "Piola" per un lavoro atletico e tecnico-tattico prima di andare a Druogno per il tradizionale ritiro estivo. Vediamo il dettaglio dei convocati:

Portieri: Passador, Lancellotti, Vaccarezza, Ghisleri.

Difensori: Pino, Marchetti, Anton, Ronchi, Casazza, Martiner, Thiam, Furno, Carosso.

Centrocampisti: Iotti, Rutigliano, Emmanuello, Piran.

Attaccanti: Comi, Coppola, Bunino, Sow, Gheza, Akpa-Akpro.