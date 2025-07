Serie C 2025/2026, le date del calendario, gironi e Coppa Italia

La nuova stagione della Serie C sta per prendere il via con un calendario e una Coppa Italia che si sveleranno in pochi giorni e un campionato che promette spettacolo in tutti e tre i gironi.

Calendario e Coppa Italia

- 25 luglio: ufficializzazione della composizione dei tre gironi.

- 26 luglio: sorteggio degli accoppiamenti di Coppa Italia Serie C, che partirà nel terzo weekend di agosto.

- 28 luglio: presentazione dei calendari sui canali social di Serie C. Tutte le gare (oltre 1.250) saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW, con una diretta per turno in chiaro sui canali Rai.

Ma come potrebbero essere composti i gironi? Il Girone A vedrà un’inedita rivalità veneta, con la neopromossa Dolomiti Bellunesi e l’Ospitaletto a inseguire il Cittadella appena retrocesso dalla B, mentre Vicenza e FeralpiSalò promettono di animare la lotta per la vetta. Nel cuore d’Italia, il Girone B, dovrebbe ospitare per la prima volta cinque squadre fresche di promozione dalla D, dal Livorno alla Sambenedettese, senza alcuna retrocessa dalla cadetteria: la Ternana parte favorita ma tra squadre storiche come Arezzo, Ascoli e l’intramontabile Torres ogni giornata potrà riservare sorprese. A Sud, nel Girone C, Salernitana e Cosenza, dalla Serie B, sono pronte a misurarsi con realtà ambiziose come Benevento, Crotone e Catania, mentre Casarano e Siracusa portano entusiasmo da neopromosse in un raggruppamento che promette spettacolo in ogni stadio.

Probabile Girone A

Il raggruppamento nord-occidentale accoglierà la retrocessa Cittadella e le neopromosse Dolomiti Bellunesi e Ospitaletto, insieme alla riammessa Pro Patria. Per restare sotto il tetto massimo di 20 squadre, una piemontese (probabilmente il Bra) sarà dirottata altrove. Occhi puntati sul derby veneto tra Vicenza e Cittadella, con la FeralpiSalò pronta a inserirsi nella lotta per il primato.

Probabile Girone B

Senza squadre retrocesse dalla Serie B per la prima volta in tre anni, il gruppo centrale vedrà ben cinque neopromosse dalla Serie D (Bra, Forlì, Guidonia, Livorno, Sambenedettese) e la conferma del Campobasso. La Torres si troverà di fronte un mix di formazioni storiche e ambiziose, con la Ternana favorita ma attente alle sorprese di Livorno e Sambenedettese.

Probabile Girone C

Il “girone caldo” meridionale ospiterà Cosenza e Salernitana (entrambe retrocesse dalla B) insieme a Casarano e Siracusa (promosse dalla D). Lotta serrata per il salto in Serie B: Audace Cerignola, Benevento, Crotone, Catania e Monopoli sono pronte a sfidare le neopromosse e le squadre che puntano al ritorno in cadetteria.