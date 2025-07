Parma, battuta 3-2 la Primavera A segno Begic, Djuric e Ondrejka

Nella prima uscita stagionale il Parma si impone sulla Primavera per 3-2. Passano subito in vantaggio i ragazzi allenati da Corrent con il centravanti Sits bravo a sfruttare un rimpallo di un compagno su Suzuki e a mettere dentro con un pallonetto. Il pareggio della squadra di Cuesta arriva con il rasoterra di Begic, mentre a ribaltare il punteggio ci pensa Djuric di testa su angolo calciato da Bernabè. A mettere la firma sul tris prima del riposo è Ondrejka con un destro da fuori che piega le mani all'estremo difensore Monetta. Nella ripresa Cuesta cambia l'intero undici titolare, mentre la Primavera proprio allo scadere accorcia le distanze con Vranici. Da domani il Parma sarà in ritiro a Neustift.