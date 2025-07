BYD e Inter, alleati per il futuro. Nuovo Sponsor

L’Inter accelera… in elettrico. È ufficiale: BYD, colosso cinese della mobilità sostenibile, diventa Global Automotive Partner dei nerazzurri per le prossime tre stagioni. Una partnership di peso, che unisce due realtà leader nei rispettivi mondi, accomunate da ambizione, tecnologia e visione globale.

L'accordo prevede una sinergia a tutto campo: 70 vetture BYD – elettriche e plug-in – saranno messe a disposizione del club per il top management, lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra. Non solo mobilità, ma un messaggio chiaro: Inter e BYD vogliono guidare il cambiamento, anche fuori dal campo.

Protagonista dell’alleanza sarà la Sealion 7, il gioiello tecnologico del gruppo cinese. Un’edizione speciale, personalizzata in stile nerazzurro, farà il suo debutto nel garage della squadra. Ma non finisce qui: il modello sarà disponibile in edizione limitata anche per i tifosi, che potranno portare a casa un pezzo del cuore Inter… su quattro ruote.

Una scelta strategica per entrambe le parti. L’Inter consolida la sua proiezione internazionale, forte di una fanbase da oltre 533 milioni di tifosi nel mondo, di cui 154 milioni in Cina e quasi 90 milioni in Sud America. BYD, invece, spinge sull’acceleratore in Europa, dopo aver venduto oltre 4,2 milioni di veicoli a nuova energia nel 2024 e aver chiuso il primo semestre 2025 con una crescita a doppia cifra.

Nel pacchetto ci saranno anche iniziative dedicate alla community interista, tra promozioni per l’acquisto e il noleggio di auto, eventi speciali e contenuti esclusivi.

Dopo il ruolo da sponsor ufficiale a UEFA Euro 2024 e all’Under 21, BYD continua a investire nel calcio europeo. E l’Inter diventa così la bandiera perfetta per raccontare – su scala mondiale – la rivoluzione green a tinte nerazzurre.