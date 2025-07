5 curiosità sul mondo del calcio che (forse) non conoscevi

Data la sua lunga storia, il calcio è ricco di aneddoti, leggende e curiosità che spesso vengono divulgate e riportate esclusivamente dai veri conoscitori dello sport. Ecco, ad esempio, 5 curiosità sul mondo del calcio di cui pochi sono a conoscenza.

Il gioco online e le scommesse in agenzia

Stando ai dati riportati dell’Osservatorio Nazionale, a partire dal 2024 il numero di scommesse sul calcio online ha superato quello delle scommesse effettuate presso i centri scommesse fisici. Pare, infatti, che l’opzione del gioco a distanza rappresenti circa il 60%, contro il 40% costituito dagli utenti che ancora preferiscono recarsi in sale fisiche, come ricevitorie, bar o tabaccai.

Con l’arrivo dei nuovi sistemi di pagamento e di infrastrutture web sempre più solide, le moderne piattaforme di gioco digitali, come ad esempio il portale di scommesse online NetBet, risultano essere sempre più intuitive e comode.

La maglia azzurra della nazionale

Fino al 1910, la nazionale italiana giocava con una divisa di colore bianco, dal momento che la squadra più forte dello stivale era la Pro Vercelli, rappresentata proprio da quel colore. La maglia azzurra, così come la conosciamo oggi, fu inaugurata nel 6 gennaio 1911, in occasione del match contro l’Ungheria tenutosi presso l’Arena Civica di Milano.

In pochissimi sanno che l’azzurro della maglia italiana prende il nome di “Blu Savoia”, il colore dello stendardo della casa reale dei Savoia. Fu il presidente della Federcalcio, infatti, a chiedere che il colore della nazionale si identificasse con quello della casa reale. Da quel momento in poi, il colore della divisa italiana è rimasto invariato.

L’Argentina con la maglia gialla

Correva l’anno 1958, e i mondiali si tennero in Svezia. A giocare il primo match del girone A c’erano l’Argentina e la Germania Ovest. Entrambe le squadre scesero in campo con le proprie classiche divise i cui colori, secondo l’arbitro inglese Leafe, erano troppo simili e piuttosto difficili da distinguere anche per gli spettatori a casa (le trasmissioni televisive erano offerte in bianco e nero).

Il direttore di gara propose quindi di sorteggiare quale delle due squadre dovesse cambiare la propria divisa. La sorte toccò ai giocatori dell’Argentina, i quali presero in prestito le casacche gialle dell’IFK Malmo, una squadra dilettantistica locale, rigorosamente di colore giallo. Il match si rivelò disastroso per i platensi, malgrado le ottime capacità del team argentino. La partita terminò per 3-1 a favore della Germania Ovest, e fu così che il giallo venne identificato immediatamente come un simbolo di malasorte.

Gli allenatori più vincenti della storia

Tra gli allenatori più vincenti della storia c’è sicuramente Sir Alex Ferguson, ex calciatore e coach del Manchester United per ben 27 anni. Nel corso della sua carriera, Ferguson è riuscito a conquistare 13 edizioni della Premier League e 2 Champions League. Il numero dei trofei complessivi, tuttavia, ammonta a 49.

Tra gli italiani, invece, spicca il nome di Carlo Ancelotti. L’ex calciatore rossonero, oggi allenatore della nazionale maschile brasiliana, ha vinto il maggior numero di trofei in assoluto, ben 23 in tutta la sua carriera italiana.

Una partita terminata 149-0

Nel 2002, durante il campionato di calcio del Madagascar, si fronteggiarono l’AS Adema e SO de l’Emyrne. Questo incontro fece parecchio scalpore, dal momento che il match si concluse con l’assurdo risultato di 149 reti a 0.

Pare, infatti, che i giocatori del SO de l’Emyrne, contrariati da una scelta arbitrale, decisero di sabotare l’incontro dando via alla più grande serie di autogol mai vista nella storia del calcio.

A cura di Lucy Roberts