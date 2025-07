Benevento, che avvio col botto: trasferta a Crotone alla prima

Il cammino del Benevento nella stagione 2025-26 di Serie C - Girone C prende forma: sarà il Crotone il primo ostacolo sulla strada dei giallorossi. La sfida d’esordio si giocherà il 24 agosto allo Scida, con il ritorno fissato il 4 gennaio al Vigorito.

Dopo l’esordio in trasferta, i sanniti faranno il debutto casalingo contro la Casertana il 31 agosto: un derby sentito che promette scintille e spalti bollenti. Alla terza giornata un'altra trasferta complicata, stavolta a Casarano, seguita da una nuova sfida fuori casa contro il Siracusa il 14 settembre.

Il calendario non fa sconti alla squadra di Auteri che rientrerà al Vigorito alla quinta giornata, il 21 settembre, contro l’ambiziosa Atalanta U23.

Il girone di andata si concluderà il 21 dicembre, mentre il ritorno si aprirà il 4 gennaio 2026, ancora una volta con la supersfida al Crotone. Il sipario calerà il 26 aprile 2026, quando al Vigorito arriverà l’Audace Cerignola, seconda in classifica lo scorso anno. Un avversario temibile in una gara che potrebbe valere punti pesantissimi per la promozione diretta o per blindare un posto playoff. Insomma, avvio difficile, e finale caldo.