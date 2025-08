Serie C: arbitri a Cascia pronti al Football Video Support

Nel suggestivo scenario montano di Cascia, la Commissione Arbitri Nazionale di Serie C si è riunita per tracciare il percorso della stagione 2025-26, che tra poche settimane farà ripartire i campionati di Lega Pro in sessanta città d’Italia. Guidati dal responsabile Daniele Orsato, gli arbitri di terza serie hanno potuto confrontarsi faccia a faccia con i vertici dell’AIA: il presidente Antonio Zappi e i vice Francesco Massini e Michele Affinito hanno scelto l’Umbria per un mix di lavoro intenso e clima di squadra, salutati via video dal presidente di Lega C Matteo Marani e dal segretario generale Emanuele Paolucci.

All’appuntamento, che conferma il ruolo di “laboratorio” attribuito da sempre alla Serie C, non sono mancati volti di grande esperienza: l’ex internazionale Nicola Rizzoli, oggi Director of Refereeing CONCACAF, e il consulente di Lega Eugenio Abbattista hanno portato il loro contributo tecnico e tattico. Insieme alla commissione composta da Carbone, Gava, Giallatini, Giannoccaro e Pizzi, Orsato ha illustrato le linee guida per direttori di gara: dall’interpretazione uniforme delle regole fino al focus sulla gestione del campo e delle dinamiche di comunicazione con giocatori e allenatori.

La vera novità di questo raduno è stata però l’ingresso del Football Video Support (VS), un sistema semplificato di assistenza audiovisiva pensato da FIFA per chi, come la gran parte delle Leghe minori, non dispone delle risorse per il VAR. Sperimentato finora solo in poche nazioni, il VS permette al direttore di gara di rivedere episodi chiave (gol, rigori, espulsioni dirette e casi di “identità sbagliata”) attraverso poche telecamere e un monitor sul bordo campo. Ogni squadra potrà richiedere una sola “review” per tempo, con una procedura rapida (richiesta del coach, intervento del quarto uomo, spostamento del direttore in una piccola cabina di rivedimento): la decisione verrà modificata solo in presenza di un errore chiaro e palese, per non appesantire i tempi di gioco.

Con il Football Video Support, la Serie C conferma la sua vocazione sperimentale e punta a migliorare la correttezza delle partite senza stravolgere tempi e costi. Tra qualche settimana, quando il pallone tornerà a rotolare, gli arbitri di Cascia saranno tra i primi a mettere in pratica questa nuova “rivoluzione soft” del calcio.