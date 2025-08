Serie D 2025/26: ufficiale, i gironi svelati in diretta il 4 agosto

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: lunedì 4 agosto alle ore 17.00, sul canale Instagram ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, verranno annunciati in diretta i nove gironi della Serie D 2025/2026. Un momento di grande attesa per tifosi, addetti ai lavori e appassionati di calcio dilettanti che da settembre vedranno schierarsi 162 squadre in una stagione che si preannuncia avvincente.

La composizione dei gironi segue il tradizionale criterio geografico, con alcuni raggruppamenti particolarmente ricchi di protagoniste:

Lombardia regina del torneo, con ben 26 formazioni, da Breno a Vogherese;

Campania con 14 squadre, tra cui Paganese e Gelbison;

Veneto che schiera 16 club, da Chievo a Mestre;

Toscana a quota 15, con Siena e Pistoiese tra le squadre di punta;

Lazio e Sicilia appaiate a 12, rispettivamente con Trastevere e Messina in evidenza.

Le zone meno affollate saranno Molise e Trentino-Alto Adige (una sola rappresentante ciascuna), seguite da Friuli-Venezia Giulia (3) e Basilicata (2). Un equilibrio che cerca di garantire viaggi contenuti e rivalità campanilistiche sempre vive.

Appuntamento quindi a lunedì 4 agosto alle 17.00.Ecco l'elenco completo delle squadre:

ABRUZZO (5): Chieti, Giulianova, L’Aquila, Notaresco, Teramo

BASILICATA (2): Ferrandina, FC Francavilla

CALABRIA (4): Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia

CAMPANIA (14): Acerrana, Afragolese, Aversa Normanna, Gelbison, Heraclea, Ischia, Nocerina, Nola, Paganese, Palmese, Pompei, Sarnese, Savoia, Scafatese

EMILIA-ROMAGNA (10): Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tropical Coriano

FRIULI-VENEZIA GIULIA (3): Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi

LAZIO (12): Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Albalonga, Flaminia, Montespaccato, Ostia Mare, Real Monterotondo, Sora, Trastevere, Unipomezia, Valmontone

LIGURIA (8): Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sestri Levante, Sanremese, Vado

LOMBARDIA (26): Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Città di Varese, Club Milano, Crema, Desenzano, Folgore Caratese, Oltrepò, Leon, Milan Futuro, Pavia, Pro Palazzolo, Pro Sesto, Real Calepina, Rovato Vertovese, Sangiuliano City, Sant’Angelo, Scanzorosciate, Sondrio, Trevigliese, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo, Vogherese

MARCHE (7): Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Fossombrone, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia

MOLISE (1): Termoli

PIEMONTE (8): Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, NovaRomentin, Saluzzo, Valenzana Mado

PUGLIA (8): Barletta, Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus Francavilla

SARDEGNA (5): Budoni, Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, Latte Dolce, Monastir, Olbia

SICILIA (12): Acireale, Athletic Club Palermo, CastrumFavara, Enna, Gela, Igea Virtus, Messina, Milazzo, Nissa, Paternò, Ragusa, Sancataldese

TOSCANA (15): Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Pistoiese, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Tuttocuoio

TRENTINO-ALTO ADIGE (1): Maia Alta Obermais

UMBRIA (5): Cannara, Foligno, Orvietana, Trestina, V.A. Sansepolcro

VENETO (16): Adriese, Bassano, Caldiero Terme, Calvi Noale, Campodarsego, Chievo, Clodiense, Conegliano, Este, La Rocca Altavilla, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Vigasio