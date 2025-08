Solo uno zero a zero per il Novara contro la Cairese

Delude il Novara che nella terza uscita stagionale non va oltre lo zero a zero contro la Cairese, nel test in famiglia disputato a Cairo Montenotte non si sono registrate reti, il match ha chiuso ufficialmente le tre settimane di ritiro.

Prossimo match il 6 agosto a Bogliasco contro la Sampdoria, il 10 gli azzurri torneranno in provincia a Borgomanero nell'ultimo impegno amichevole prima della Coppa.

Cairese: Ceppi, Boveri Emanuele, Scarrone, Turone, Giacchino, Anselmo, Graziani, Lautaro Fernandez, Castiglia, Sancinito, Piacenza. All: Solari.

Novara (4-3-1-2): Boseggia (1'st Cerantola); D'Alessio (1'st Cannavaro), Citi (1'st Bertoncini), Lorenzini (1'st Khailoti), Agyemang (1'st Dell'Erba); Collodel (1'st Maressa), Ranieri (1'st Di Munno), Basso (1'st Arboscello); Donadio (1'st Ledonne); Da Graca, Alberti (1'st Gerardini). All: Zanchetta.