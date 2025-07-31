In attese delle entrate, il Cosenza continua a muoversi in uscita

Restano ancora tanti gli interrogativi in casa Cosenza. La società silana, dopo aver ufficializzato il tecnico Buscé e il direttore sportivo Fabio Lupo, è ancora in attesa di concludere le prime mosse in entrata. Ad oggi, la gestione Guarascio ha la necessità di ridurre il monte ingaggi liberandosi dei giocatori con contratti troppo faraonici per la C prima di poter finalmente operare sul mercato per garantire a mister Buscé una squadra pronta ad affrontare l'arduo girone C.

Ragion per cui, il principale compito del Ds Lupo in questo momento è di trovare una sistemazione ai calciatori in uscita per risanare il bilancio della società. La Reggiana ha chiesto informazioni su tre giocatori, Caporale, Florenzi e Venturi, quest'ultimo attenzionato anche dal Padova. La Salernitana invece continua a monitorare Ricciardi, che viene visto dal Ds dei campani Faggiano come un ottimo profilo per rinforzare la fascia destra. Fari puntati su Vettorel da parte del Mantova, anche se la squadra virgiliana potrebbe mollare l'obiettivo visto che ha appena ufficializzato l'ingaggio a parametro zero del portiere Lorenzo Andrenacci, ultima stagione al Brescia.

Il Cosenza resta ancora un cantiere a cielo aperto, ma i tifosi continuano a sperare di avere quanto prima una squadra formata che possa affrontare un campionato dignitoso, alla luce anche delle numerose difficoltà societarie di inizio stagione che hanno sconfortato non poco la piazza.