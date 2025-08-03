Sassuolo, svelata la nuova maglia Away 2025/26 firmata PUMA

PUMA e US Sassuolo Calcio hanno svelato oggi il nuovo kit Away per la stagione 2025/2026, che sarà indossato da tutte le formazioni neroverdi, dalle prime squadre maschile e femminile fino ai settori giovanili. Una divisa che punta sull’essenzialità delle linee, l’eleganza dei dettagli e il richiamo alla tradizione, in piena coerenza con l’identità stilistica del club.

Il design della maglia è dominato dal bianco (Puma White), elegante e sobrio, impreziosito da profili laterali in Fast Green e dallo stemma del club tono su tono, per un effetto visivo pulito e distintivo. Il colletto a polo e le maniche con finitura a costina in Puma Black, con dettaglio bianco a contrasto, aggiungono un tocco retrò che richiama le iconiche divise del passato.

La scritta “Emozioni Neroverdi” sul colletto è un omaggio al legame tra squadra e tifoseria, riprendendo anche il claim della campagna abbonamenti 2025/26. Il kit Away, come già fatto con l’Home, consolida così la scelta del club di puntare su uno stile sobrio ma fortemente identitario, dentro e fuori dal campo.

Oltre all’estetica, il kit integra la tecnologia dryCELL di PUMA, per garantire traspirazione e comfort in ogni condizione di gioco. Grande attenzione anche all’ambiente: la maglia è prodotta con materiali derivati da scarti tessili riciclati attraverso l’iniziativa RE:FIBRE, raggiungendo una composizione di almeno il 95% in poliestere riciclato. Un passo concreto verso una produzione sempre più sostenibile e circolare.

Eleganza, funzionalità e rispetto per l’ambiente: la nuova maglia Away del Sassuolo è pronta per lasciare il segno anche nella stagione 2025/26.