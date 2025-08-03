Coppa Italia al via il 9 agosto: in campo 4 squadre di C

La Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 è pronta a prendere il via e lo farà con un turno preliminare che vede protagoniste quattro squadre di Serie C: Ternana, Vicenza, Rimini e Audace Cerignola. Per loro c’è in palio l’accesso ai trentaduesimi di finale dove inizieranno a comparire anche le formazioni di Serie A.

Si parte venerdì 9 agosto alle ore 20:30 con la sfida inaugurale: la Virtus Entella ospita la Ternana in un match che vale l’ingresso nel tabellone principale contro il Cagliari.

Il giorno seguente, sabato 10 agosto, toccherà alle altre tre. Alle 19:30, il Vicenza sarà ospite del Padova, in un derby dal sapore storico: in palio la sfida contro il Genoa. Alle 20:30, doppia trasferta per le restanti due formazioni di C:

- Audace Cerignola farà visita all’Avellino e, in caso di successo, affronterebbe il Verona;

- Rimini scenderà in campo all’Adriatico contro il Pescara, con la prospettiva Parma al turno successivo.

Per tutte e quattro le protagoniste, sarà l’occasione per misurarsi in un contesto di alto livello, con la possibilità di regalarsi una sfida di prestigio contro club di Serie A. Il cammino nella Coppa Italia passa da qui.