Novara in crescita, con la Sampdoria finisce in parità
Un Novara in decisa crescita costringe la Sampdoria al pareggio, a Bogliasco in casa dei "doriani" la formazione di Zanchetta disputa un ottimo match e meritava addirittura qualcosa in più dello zero a zero.
Il Novara torna in provincia per l'ultimo test prima della coppa domani sul campo dell'Accademia Borgomanero.
Sampdoria (4-2-3-1): Ghidotti, Venuti, Ioannu, Conti, Riccio, Ferrari (cap), Depaoli, Bellemo, Coda, Benedetti, Sekulov. All: Donati.
Novara (4-3-1-2): Boseggia; D'Alessio, Citi, Lorenzini, Agyemang; Collodel, Ranieri (cap), Basso; Donadio; Da Graca, Alberti. All: Zanchetta.
